فلسطين تنتقد الانحياز الأمريكي للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي

رفض المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني الدكتور أحمد الديك، تصريحات سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي قال فيها "إنه من حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية".
حزم تصريحات فريدمان سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الخارجية الفلسطينية ماضية قدما في العمل من أجل تعميق الجبهة الدولية المناهضة للانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال والاستيطان.
وقال الديك ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ "إننا سنواجه بكل
وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والتمسك بثوابته وحقوقه، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، واصفا تصريحات فريدمان بـ "الخطيرة" على الأمن والسلم بالمنطقة.
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تدرس فيه الخارجية الفلسطينية إمكانية تقديم شكوى بحق السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب تصريحاته المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة.
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