استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، باستقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، من منصبه، ولم تشر القناةإلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.
وكان اليماني يشغل منصب مندوب اليمن
في الأمم المتحدة، والتحق بوزارة الخارجية في يناير 1991، وفي الفترة من يناير 2011 وحتى ديسمبر 2012 عمل نائبا لرئيس دائرة مكتب وزير الخارجية.
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