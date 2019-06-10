الفالح: السعودية تنتظر زيارة بوتين في أكتوبر المقبل

أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن المملكة تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إليها في أكتوبر من هذا العام.

وقال الفالح على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية في موسكو: "زيارة بوتين للسعودية مقررة

في أكتوبر من هذا العام".وأشار الوزير السعودي أيضا، إلى إنه يتم حاليا إعداد اتفاق بشأن تسهيل استلام التأشيرات لمواطني الدولتين، للتوقيع عليه خلال هذه الزيارة.

وسبق أن أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة الماضي استمرار التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.