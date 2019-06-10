مصرع العشرات من طالبان في غارة جوية بأفغانستان

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 43 من عناصر طالبان أثناء عملية جرت في إقليم نانجارهار شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية عن مصادر عسكرية مطلعة القول، اليوم الإثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 43 من عناصر طالبان في منطقة شيرزاد.



وأضافت المصادر أن القوات الخاصة شنت الغارة لتعطيل تحركات طالبان في المنطقة، كما قامت القوات الخاصة بتدمير كمية كبيرة من الأسلحة أثناء الغارة.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق أن القوات الأميركية قد قامت أيضاً بغارات جوية في منطقة شيرزاد.

ووفقاً لبيان صادر عن الجيش، فقد أسفرت الغارات الجوية عن مقتل 9 من مسلحي "الوحدة الحمراء" التابعة لطالبان، بينهم اثنان من القادة.

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