الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 12 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته صادرت ثلاث قطع أسلحة محلية الصنع في قريتي الخضر وبيت عوا قضاء الخليل، كما استولى الجنود على أموال تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

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