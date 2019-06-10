انتخاب قاسم توكاييف رئيساً لكازاخستان

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن رئيس كازاخستان بالوكالة قاسم جومارت توكاييف فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت، الأحد وحصل على 70,8 بالمئة من الأصوات.

وحصل أبرز منافسيه أميرجان كوسانوف على 16,2 بالمئة من الأصوات في هذا الاقتراع الذي كان الأول الذي يجري من دون نور سلطان نزار باييف بعد استقالته المفاجئة في مارس الماضي، في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.

ويقول محللون إن الرئيس الانتقالي الحالي قاسم جومارت توكاييف، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الجارتين روسيا والصين، من المؤكد بنسبة كبيرة أن يكون هو الفائز في الانتخابات.

لكن الاقتراع اتسم خصوصاً بتظاهرات كبيرة في البلاد دعا خلالها المحتجون إلى مقاطعة الاقتراع الذي يرون أن نتيجته محسومة سلفاً.

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وشغل قاسم جومارت توكاييف مناصب عدة في كازاخستان من رئيس للوزراء إلى وزير للخارجية ورئيس لمجلس الشيوخ، المنصب الذي كان يتولاه حين أعلن نزار باييف استقالته.

وخلال حملته، وعد بأن يستمر في نهج نزار باييف. ومن أبرز قراراته كرئيس بالوكالة إعادة تسمية العاصمة "نور سلطان" على اسم سلفه.

وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 77,4 في المئة وفق اللجنة المركزية.

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