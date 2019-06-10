تغريدة جبران باسيل تغضب سعوديين.. 200 ألف عامل سعودي بلبنان وحديث عن الترحيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يونيو 2019 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أثارت تغريدة لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الأحد، حول العمالة الأجنبية في لبنان، بحراً من الردود على مواقع التواصل.

وعلى الرغم من أن التغريدة نشرت السبت، فإن عاصفة الانتقادات لم تهدأ حتى ليل الأحد- الاثنين، سواء على الصعيد اللبناني أو السعودي.

ففي رد متهكم، كتب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على حسابه على تويتر مساء الأحد: “مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه، ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله، فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على أعمالهم واللبنانيون أولى ببلادهم، سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب الـ200 ألف”.

إساءة وعنصرية

وفتحت تلك التغريدة جدالاً لبنانياً آخر، إذ انتقد عدد من المغردين اللبنانيين ما اعتبروه إساءة إلى المملكة التي تحتضن آلاف اللبنانيين.

وكان باسيل قال في تغريدته: “من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني ’قبل الكل‘.. للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني ان تكون لبنانيتنا فوق كل شيء وماذا يعني ان نشعر برابطة الدم وماذا تعني عبارة “الارض بتجمع” وماذا يعني ان الانتماء اللبناني هو انتماء لحضارة وتاريخ”.

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وأضاف باسيل في تغريداته: “البعض لا يشعرون بكم وبهويتكم بل شعورهم قد يكون مع اي امر يحصل بمكان اخر في العالم فيتفاعلون معه أكثر وهذا هو السبب الذي جعلكم منسيين في السنوات الماضية ولهذا نحاول اليوم تعويض جزء صغير من النسيان الكبير.. يخيفونكم بأن جواز السفر اللبناني يضركم ويجر عليكم عقوبات وهذا غير صحيح فلبنان ورسالته واسمه لا يزال حاجة للعالم مع كل ما يعانيه”.

وأثارت تلك التغريدة ردودا كثيرة، حيث وصفها نشطاء لبنانيون بالعنصرية وغير المنطقية، فيما عبر سعوديون عن غضبهم إزاءها، متناقلين رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

وبرت العديد من الردود على تغريدة باسيل، نستعرض لكم عددا منها:

وبدا الإعلامي السعودي ورئيس تحرير ”إندبندنت عربية“، عضوان الأحمري، أكثر جدية في رده على باسيل وقال ”تخيلوا لو أن فرنسا والسعودية و أميركا اتخذت إجراءات بشأن الأشقاء اللبنانيين بسبب تغريدات باسيل الاستعراضية. الأكيد أن ذلك لن يحدث، فلا يؤخذ كلام صهر الرئيس على محمل الجد. لكن أعتقد أن مجلس النواب في لبنان عليه التحرك لسحب تويتر من يد جبران“.

المصدر: – العربية.نت