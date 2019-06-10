كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو ترحب بالحكومة الجديدة في مولدوفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت روسيا بتشكيل الائتلاف الحاكم في مولدوفا، مؤكدة أن الطريق الوحيد لتجاوز الأزمة المولدوفية يمر عبر الحوار بين كافة القوى السياسية المسؤولة.

وأشارت الخارجية الروسية على موقعها اليوم الاثنين، إلى أن "موسكو ترحب بتشكيل الائتلاف الحاكم والحكومة في مولدوفا"، معربة عن استعداد روسيا "للعمل المشترك مع مؤسسات السلطة المنتخبة ديمقراطيا لإحياء العلاقات الروسية المولدوفية في مختلف المجالات".

وتابعت: "نأمل في عودة الأوضاع في مولدوفا إلى مجراها الطبيعي في أسرع وقت بما يصب في مصلحة جميع مواطنيها واستمرار تطور البلاد"، مضيفة أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السياسة الداخلية في مولدوفا يتمثل في حوار ينطلق بين كافة القوى السياسية المسؤولة وفقا للمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها".

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وشهد الوضع السياسي في مولدوفا تصعيدا خطيرا نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية قرارات اتخذها البرلمان بتشكيل ائتلاف حاكم وتعيين رئيسين للبرلمان والحكومة، وذلك بدعوى أن المهلة الدستورية للقيام بهذه الخطوات قد انتهت.

وعندما رفض الرئيس إيغور دودون الانصياع لمطلب المحكمة الدستورية حل البرلمان، قضت المحكمة بعزله عن منصبه مؤقتا ونقل صلاحياته مؤقتا للقائم بأعمال الحكومة القديمة بافيل فيليب، الذي كانت أول خطواته حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

لكن الاتحاد الأوروبي تبنى "موقفا إيجابيا" تجاه قرارات البرلمان المولدوفي، بما فيها تشكيل الائتلاف، وعبر عن استعداده للعمل مع الحكومة الشرعية في البلاد.