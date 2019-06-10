كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم بسكين على قس كاثوليكي في بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات في بولندا، أن قسًا كاثوليكيًا رومانيًا تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد أن هاجمه رجل بسكين.

وقال كرزيستوف زابوروفسكي، المتحدث باسم الشرطة في مدينة فروكلاف بجنوب غرب البلاد، إن المهاجم اقترب من القس، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، أمام كنيسة هوليست ماري في المدينة، وتم القبض على المهاجم.

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من جانبها، قالت مونيكا كوالسكا، المتحدثة باسم مستشفى فروتسواف يونيفريتي، إن القس خضع لجراحة في الصدر وهو في حالة مستقرة.

ولم تكن الظروف المحيطة بالهجوم واضحة على الفور.

يأتي ذلك، في وقت تواجه فيه الكنيسة الكاثوليكية ذات النفوذ في بولندا مزاعم بشأن إساءة معاملة القُصَّر من قبل بعض القساوسة، وتواجه أسئلة حول ممارسة نقل الجناة بين الرعايا بدلاً من فرض العقوبة المناسبة.