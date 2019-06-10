كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة السويدية تطلق النار على رجل هدد ركاب في محطة قطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت جهات أمنية في السويد إن الشرطة أصابت بالرصاص، اليوم الاثنين، رجلاً في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو بجنوب البلاد بعدما أبدى "سلوكا ينطوي على تهديد".

وجرى إخلاء المحطة التي تقع في وسط مدينة مالمو بعد الحادث. ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط مصابين آخرين باستثناء الشخص الذي أطلقت الشرطة عليه النار. وقالت الشرطة في بيان إنه يتلقى العلاج من قبل خدمات الطوارئ.

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وقال متحدث باسم الشرطة إنها استدعت فريقا للكشف عن المفرقعات لتمشيط الموقع، مضيفاً أنه من السابق لأوانه القول بأن الحادث له صلة بالإرهاب.