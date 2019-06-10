كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعلن دعمها لمشروع قانون تسليم المجرمين في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصين، إنها تؤيد مشروع قانون تسليم المجرمين الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق في هونج كونج.

وصرح المتحدث باسم وزارة خارجية الصين، جينج شوانج، اليوم الاثنين، بأن الصين تؤيد بشدة التعديلات المقترحة وتعارض "الكلمات والأفعال الخاطئة لأي قوى خارجية التي تتدخل في شؤون هونج كونج".

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وسيسمح القانون بتسليم المشتبه بهم في هونج كونج إلى الصين القارية لمواجهة الاتهامات.

وفي سياقٍ متصل، قال المعارضون، إن مشروع القانون سيجعل سكان هونج كونج عرضة للتهم الغامضة والمحاكمات الجائرة في الصين القارية، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى تآكل استقلال هونج كونج القضائي.

وتظاهر مئات الآلاف من الناس في وسط هونج كونج يوم الأحد في أكبر مظاهرة احتجاج في الإقليم.