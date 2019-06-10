كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحراق سيارة دبلوماسي تركي في شمال اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات اليونانية، أن أشخاص استهدفوا سيارتين مملوكتين لمواطنين أتراك، أحدهما دبلوماسي، في مدينة سالونيك بشمال اليونان، مما أدى إلى تدمير السيارات وإلحاق أضرار بأربع سيارات أخرى.

وقالت الشرطة، إن الحارقين نفذوا الحادث في ساعات ما قبل الخليج 365 اليوم الاثنين، بصب السائل القابلة للاشتعال على السيارتين.

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وأضافت الشرطة، أن الأولى مملوكة لدبلوماسي يعمل في القنصلية التركية، والآخر مواطن تركي يعمل في مؤسسة مالية دولية مقرها في سالونيك.

وأصيبت أربع سيارات خاصة أخرى كانت متوقفة في مكان قريب بأضرار بالغة في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.