كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وثائقي أمريكي عن القصة الكاملة للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال التقرير إن التجارة غير المتكافئة مع آسيا هي المسألة الأكثر ثباتا في سياسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والذي يعبر عن اعتراضه على "استغلال" اليابان للولايات المتحدة منذ ثمانينات القرن الماضي.
ويدعم ثبات ترامب على تلك المسألة إحدى الأطروحات الأساسية في الفيلم، وهي أن الحرب التجارية، مثل الحرب على العراق، مدفوعة بالأساس بسيطرة أيدولوجية القوميين في إدارة ترامب في مواجهة أنصار العولمة.
ويؤكد الفيلم أن الشركات الأمريكية هي من مهد لتلك الحرب، مضيفا أن موقف ترامب هو رد فعل على عقود من السياسات الأمريكية غير الصارمة تجاه السياسات التجارية "غير العادلة" التي تنتهجها بكين، ولكن الشركات الأمريكية هي المسؤولة عن ذلك، حسبما يشير الفيلم.
ويقول مسؤولون في إدارتي أوباما وكلينتون تحدثوا في الفيلم إنهم كانوا يتلقون بشكل متكرر شكاوى من الشركات الأمريكية بخصوص سرقة حقوق الملكية الفكرية، أو دعم بكين للشركات الصينية، ولكن عندما كانت واشنطن تشرع في اتخاذ موقف تجاه تلك الشكاوى، كانت الشركات الأمريكية تطالبهم بالتراجع خوفا من أن تتضرر أعمالهم أو يخسرون أرباحهم من شركائهم الصينين.