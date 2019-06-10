كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة هندية تحكم 6 أشخاص بتهمة اغتصاب وقتل فتاة في كشمير اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت محكمة هندية ستة أشخاص باغتصاب وقتل وتدمير أدلة تتعلق بطفلة في الثامنة من عمرها تنتمي إلى مجتمع إسلامي من الرعاة الرحل، مما أدى إلى احتجاجات قوية في كشمير التي تسيطر عليها الهند.

وبرأ القاضي تيخويندر سينغ، متهمًا واحد لعدم كفاية الأدلة، ومن المتوقع أن يصدر الحكم بالسجن على المتهمين الستة في وقت لاحق اليوم الاثنين. والحكم المتوقع هو عقوبة الإعدام.

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كانت الفتاة ترعى خيول أسرتها في غابات سفوح جبال الهيمالايا عندما اختطفت في يناير من العام الماضي. وتم العثور على جثتها المغتصبة والمشوهة في الغابة بعد أسبوع.

وقالت الشرطة، إن الهجوم كان مخططًا لترويع جماعة باكاروالس، وهي جماعة مسلمة من الرعاة الرحل، إلى مغادرة المنطقة.

كان الصراع يخيم في السنوات الأخيرة بين البدو المسلمين والهندوس المحليين بسبب النزاعات على الأراضي.