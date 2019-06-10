كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موظفو الخارجية الإسرائيلية يحاولون إثناء نتنياهو عن اختيار "قرا" سفيرا لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية وزيرهم يسرائيل كاتس بالتدخل لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإثنائه عن تعيين أيوب قرا وزير الاتصالات السابق وعضو حزب الليكود سفيرا لمصر بدلا من الدبلوماسية أميرة أورون، وفق ما ذكره موقع تايمز أوف إسرائيل.

ويرى موظفو الخارجية الإسرائيلية أن منصب السفير الإسرائيلي في مصر حساس بشكل خاص، ويتطلب تعيين شخص بمواصفات مختلفة عن قرا الذي تسبب سابقا في عدة أزمات دبلوماسية للدولة العبرية.

وتتمتع أورون بخبرة في شؤون الشرق الأوسط، وتتحدث العربية بطلاقة، كما ترأست من قبل قسم مصر في وزارة الخارجية الإسرائيلية.