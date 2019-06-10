كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: روسيا تريد من أمريكا خطوات ملموسة نحو إصلاح العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، بأن الإدارة الأمريكية قامت، مؤخرًا، بـ "إيماءات" تجاه إصلاح العلاقات مع روسيا، لكن موسكو ترغب في أن تدعم واشنطن ذلك ببعض الخطوات العملية.

وقال "أوشاكوف"، خلال القمة الدولية لقراء بريماكوف في موسكو: "الجميع على دراية بالوضع الحالي للعلاقات الروسية الأمريكية. ومع ذلك، يمكن للمرء أن يرى مؤخرًا بعض الإشارات أو، دعني أقول، إيماءات من الإدارة الأمريكية نحو إقامة حوار حول مجموعة من المسائل، بما في ذلك حوار على مستوى ... نود أن يتم دعم هذه الإشارات بخطوات ملموسة".

وأشار متحدث الكرملين، أن هذه الإشارات من غير المرجح أن تفسح المجال لسياسة حقيقية، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة قد دخلت تقريبًا دورة أخرى قبل الانتخابات".