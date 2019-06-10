التفاتة إنسانية من رونالدو.. أوقف حافلة منتخبه لتلبية طلب طفل مصاب بالسرطان – فيديو

نال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أخيرا، إشادة من طرف رواد مواقع التواصل عبر العالم، الذين شاهدوا فيديو توقيفه لحافلة منتخبه من أجل تلبية طلب طفل مريض.

وصور والد الطفل لحظة حمله للافتة مكتوب عليها “كريستيانو أريد أن أعانقك”، وذلك أثناء مغادرة حافلة المنتخب ملعب التدريبات، قبل أن يوقفها رونالدو عندما شاهد الطفل، والتقط صورا تذكارية معه.

وكشف موقع “بي إي سوكر” أن الطفل الصغير مصاب بسرطان الدم، ويبلغ من العمر 11 سنة.

وأشاد الجمهور بالالتفاتة الإنسانية، التي قام بها رونالدو، وهو الذي قاد منتخب بلاده للظفر بدوري الأمم الأوربية، مساء أمس الأحد، في مدينة بورتو.