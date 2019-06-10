اجتماع حاسم يحدد مصير الإسباني آلوس مع الجيش الملكي

سيعقد المكتب المسير لنادي الجيش الملكي، اليوم الإثنين، اجتماعا حاسما مع الإسباني كارلوس آلوس، مدرب الفريق، من أجل تحديد والحسم في مستقبله مع النادي العسكري، بعد انتهاء الموسم، بتفادي النزول للقسم الثاني، لكن بهزيمة بالميدان أمام المغرب التطواني، أمس الأحد.

وأكد آلوس، في الندوة الصحفية التي عقدها، أمس الأحد، بعد لقاء المغرب التطواني، بأنه سيعقد اجتماعا حاسما، اليوم الإثنين، مع إدارة النادي، من أجل البث في مستقبله مع الفريق، وتقييم محصلته، منذ إشرافه على الجيش، في منتصف الموسم.

وقال آلوس: ” سوف أجالس المكتب المسير للنادي، وسوف نرى ما الذي سيحصل”.

وبدا المدرب الإسباني، غير راض تماما على المستوى الذي ظهر به الفريق، في مباراة أمس وكذا في الدورات الأخيرة من البطولة الاحترافية، كما أنه لم يخفي تدمره من العديد من الأمور التي تقع في النادي، مصرحا بأن ” هناك العديد من الأمور التي يجب أن تتغير”.