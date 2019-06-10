ماذا قال كريستيانو بعد اللقب الأوروبي الثاني مع البرتغال؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سعادته بعد تتويج منتخب بلاده بلقب دوري أمم أوروبا على حساب منتخب هولندا بعد الفوز بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

ويعتبر هذا اللقب الثاني لرونالدو بقميص البرتغال، بعد قيادة "برازيل أوروبا" للتتويج بكأس الأمم الأوروبية، في فرنسا عام 2016.

وتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل هداف في البطولة برصيد ثلاثة أهداف.

وعن ذلك، قال رونالدو، في تصريحات لموقع "يويفا" الرسمي "لقد كان هذا رائعًا.. أنا سعيد للغاية بعد الفوز بهذه الكأس هنا، أمام الشعب البرتغالي".

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وتابع نجم يوفنتوس الإيطالي "هذا شرف عظيم لي".

وشارك رونالدو في مباراتين فقط خلال البطولة، لكنه نجح في تسجيل 3 أهداف، جاءت جميعها في الدور قبل النهائي، أثناء الانتصار على سويسرا (3-1).

وجاء هذا اللقب بمثابة تعويض معنوي لـ"صاروخ ماديرا"، بعد فشله في قيادة فريقه يوفنتوس إلى لقب دوري أبطال أوروبا، في الموسم المنصرم.