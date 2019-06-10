أنشيلوتي يقنع نابولي بضم نجم ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب فريق أنشيلوتي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، أقنع إدارة فريقه بالتعاقد مع أحد نجوم فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو"، إن أنشيلوتي أقنع رئيس نابولي، أوريليو لورينتيس، بضم النجم الكولومبي خاميس رودريغيز.
وأضاف الموقع أن كارلو أنشيلوتي معجب كثيرًا بقدرات النجم الكولومبي، الذي لعب تحت قيادته من قبل في ريال مدريد.
وأشار الموقع إلى أن دي لورينتيس اقتنع بوجهة نظر أنشيلوتي، وجاهز للاستثمار في لاعب وسط الملكي.
ومن المحتمل أن يكلف خاميس، خزينة نابولي، ما بين 40 إلى 50 مليون يورو، بجانب 6.5 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.
وقضى خاميس رودريغيز، الموسمين الماضيين، على سبيل الإعارة لصالح بايرن ميونخ الألماني.
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