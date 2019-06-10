انتهاء حملة تسويق محصول الحنطة في تسع محافظات

وقال الوزير العاني، في بيان ورد الى الخليج 365، "إلحاقا بإعلاننا في (10 نيسان 2019) ببدء الموسم التسويقي لعام 2019 الخاص باستلام محصول الحنطة المحلية من المزارعين، ونظرا لانتهاء الكميات المسوقة إلى مواقعنا تقرر إيقاف عمليات استلام محصول الحنطة المحلية من المزارعين (التسويق ) لعام 2019".وأضاف، أن "الايقاف يشمل جميع الفروع والمراكز التسويقية التابعة للمحافظات التالية اعتبارا من نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء (12 حزيران 2019)، (البصرة ـ ميسان (ما عدا موقع استلام مطار البتيرة ـ ذي قار (ما عدا موقع استلام مطار الدهيمي ـ المثنى ـ الديوانية ـ واسط ـ النجف ـ كربلاء ـ بابل (ما عدا سايلو الحلة الجديد والمجمع المخزني في المرادية)".

وتابع الوزير، أن "في حال وجود كميات من الحنطة المحلية لدى المزارعين لم يتم تسويقها لحد الآن، يتم حجرها لديهم وسيتم تدقيق هذه الكميات من قبل لجان وزارية لتأييد كونها ضمن المساحات الزراعية وفق استمارات أعدت لهذا الغرض"، لافتا إلى أنه "سيتم رفض أي كمية (مهربة أو مدورة وغير أصولية) وسيتعرض للعقوبات من يقوم بذلك".



وختم حديثه قائلا: "وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والعرفان والتقدير لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ولجميع الجهات الساندة التي ساهمت في دعم وانجاح حملة التسويق لهذا العام والتي تعتبر نموذجية من حيث الكميات المستلمة ونوعياتها وسرعة انجاز معاملات الاستلام وصرف المبالغ والتي تتعد 72 ساعة وفي بعض الاحيان أقل من ذلك، إضافة إلى استيعاب كافة الكميات داخل وخارج الخطة الزراعية".