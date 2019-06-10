ضبط مخالفات بعقد استثمار أرض بقيمة ملياري دينار في كركوك

وقالت الدائرة، في بيان ورد الى الخليج 365، إن ملاكات المكتب تمكنت من ضبط المتهم بالجرم المشهود؛ لقيامه بمخالفة شروط العقد المبرم بينه وبين مديرية بلدية كركوك، لافتة إلى أن العقد نص على إنشاء مشتل على جزء من أحد العقارات العائدة للبلدية، في حين قام المتهم بإنشاء دعامات، لغرض بناء محلات تجارية على الأرض؛ لغرض تأجيرها وبيعها للمواطنين خلافا للقانون.
وأضافت إن مساحة العقار بلغت 1500 م2، ويقع في مكان مميز في مركز المحافظة، وتصل قيمته التقديرية إلى (2,000,000,000) ملياري دينار.
وأضافت إن مساحة العقار بلغت 1500 م2، ويقع في مكان مميز في مركز المحافظة، وتصل قيمته التقديرية إلى (2,000,000,000) ملياري دينار.
وأوضحت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
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