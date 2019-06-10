واوضح المصدر، أن "دوريات النجدة وخلال اجراء ممارسة امنية وتنفيذ واجب مشترك مع مفارز الشرطة الاتحادية ضمن المنطقة المذكورة اعلاه القت القبض على شخص بحوزته ١٠ غرامات مواد مخدرة كرستال و١٠ اجهزة تعاطي (بايب) تم تسليمه الى مكتب مكافحة الكرادة".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخصين يحملان مخدرات واجهزة تعاطي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.