القبض على شخصين يحملان مخدرات واجهزة تعاطي في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "دوريات النجدة القت القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال واجهزة تعاطي مكونة من بايب وآلة حادة (سكين) بالقرب من معارض بيع السيارات ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرق العاصمة بغداد".

واوضح المصدر، أن "دوريات النجدة وخلال اجراء ممارسة امنية وتنفيذ واجب مشترك مع مفارز الشرطة الاتحادية ضمن المنطقة المذكورة اعلاه القت القبض على شخص بحوزته ١٠ غرامات مواد مخدرة كرستال و١٠ اجهزة تعاطي (بايب) تم تسليمه الى مكتب مكافحة الكرادة".

