وكان الفيديو قد لاقى استحسان العديد من متابعي الفنانة المصرية، وأمل أحد المعلقين بأن تشارك مريم في فيديو كليب والدتها "زمان".
ولم يُعلق المعجبون فقط على الفيديو الذي نشرته شيرين، الذي وصل عدد متابعيه إلى أكثر من مليون شخص، بل أعرب عدد من الفنانين عن إعجابهم بمواهب ابنة شيرين، منهم الراقصة المصرية، فيفي عبده، والممثلة السورية، كندة علوش.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ابنة شيرين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.