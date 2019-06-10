واضاف ان "اقليم كردستان كان وسيبقى محط فخر واعتزاز"، مشيدا بـ"الدور المميز لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني".
وتابع ان "ما شهده الاقليم من تقدم وتطور يعتبر مثالا حيا يحسب لحكومة وبرلمان كردستان"، موضحا ان "نيجرفان البارزاني حريص على الوحدة والتكاتف".
واكد "اننا تميزنا بوحدتنا وتكاتفنا"، لافتا الى ان "بعض السياسيين بدلا من ان يجيد فن التواصل يمارس فن الخلاف والتعقيد بشأن العلاقة بين بغداد واربيل".
وبين الحكيم انه "لولا الخلافات السياسية لما احتل داعش اراض في العراق"، داعيا الى "تصفير الخلافات بين قوى الاقليم والاقليم والمركز".
وطالب الحكيم بـ"طي صفحة الماضي"، لافتا الى ان "اياد خفية تحاول تهديد قوة العراق".
يذكر ان برلمان اقليم كردستان عقد جلسة مخصصة لتنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا للاقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم يشيد بالدور المتميز لمسعود البارزاني ويدعو لطي صفحة الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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