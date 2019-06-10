بالفيديو: ترامب يعتزم العفو عن عسكريين ارتكبوا جرائم حرب

2019-06-10 | 11:54 168 مشاهدة يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبل العفو عن اثنين أو ثلاثة من العسكريين المدانين بجرائم حرب في العراق وأفغانستان. وبرّر ترامب عفوه المحتمل هذا للصحافيين، بالقول: بعض هؤلاء الجنود هم أشخاص قاتلوا بجدّ ولوقت طويل، وكما تعلمون فقد علّمناهم كيف يصبحون مقاتلون أشداء. لكن في بعض الأحيان عوملوا بشكل غير عادل... فمن تشمل قائمة العفو؟ شاهدوا الفيديو المرفق.

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