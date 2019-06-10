الشرطة السويدية تطلق النار على شخص.. وإخلاء محطة قطارات

أطلقت الشرطة السويدية، اليوم الإثنين، النار على رجل في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو جنوبي البلاد.

وقالت جهات إنفاذ القانون في السويد إن الشرطة أصابته بالرصاص بعدما أبدى "سلوكا ينطوي على تهديد"، مضيفة أنه من السابق لأوانه اعتبار الحادث له صلة بالإرهاب.

وأخلت قوات الأمن المحطة التي تقع في وسط مالمو بعد الحادث، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط مصابين آخرين باستثناء الشخص الذي أطلقت الشرطة عليه النار.