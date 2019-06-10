انت الان تتابع رئيس وزراء اليابان: حققت أهدافي الاقتصادية "الحقيقية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إن أهدافه الاقتصادية الحقيقية، بما في ذلك التوظيف الكامل، قد تحققت، حتى بالرغم من عدم تحقيق هدف الوصول بالتضخم إلى 2%.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن آبي القول اليوم الاثنين في البرلمان: "صحيح أنه لم يتم الوصول بمعدل أسعار المستهلكين(الذي يقيس معدل التضخم) إلى 2% ، ولكن طالما أن معدل استقرار الأسعار قد وصل إلى 2% فإن أهدافنا الحقيقية تكون قد تحققت، بما فيها أهداف السياسة النقدية مثل تحفيز نمو سوق العمل ليصل إلى التوظيف الكامل".

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جاء ذلك ردا من آبي على سؤال حول الاقتصاد وسياساته في أعقاب صدور بيانات في وقت سابق اليوم أظهرت أن النمو في الربع الأول من العام كان أسرع من التقديرات الأولى.

يشار إلى أنه في الأعوام الستة التي مرت منذ أطلق آبي برنامجه الاقتصادي المعروف باسم " Abenomics"، تراجعت البطالة من 3ر4% إلى 3ر2%، وهو أدنى مستوى خلال 26 عاما.