وكالة الطاقة الذرية: قلقون إزاء تصاعد التوتر في الملف النووي الايراني

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين إنها “قلقة إزاء تصاعد التوتر” بشأن الملف النووي الإيراني بعد إعلان طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015.

وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في كلمة “آمل في إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار”.