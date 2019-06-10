شكرا لقرائتكم استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" في نيويورك باستقالة وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، من منصبه، الاثنين.

وتقدم اليماني باستقالته من منصبه رسمياً إلى الرئيس اليمني عبد ربه هادي.

وكان اليماني تولى منصبه وزيراً للخارجية في الحكومة اليمنية، بعد أن كان المندوب الدائم للأمم المتحدة لسنوات.

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وتأتي استقالة اليماني من وزارة الخارجية، بالتزامن مع انتداب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمساعدته، لمتابعة الاتصالات مع الأطراف المعنية للدفع بجهود السلام في اليمن.

وكان الیماني، قد أكد منذ فترة أن أزمة الیمن تقترب من مراحلھا الأخیرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.

وفي مقابلة صحافية، قال اليماني إن كل الأزمات عبر التاريخ انتھت وتنتھي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.

وحذر وزير الخارجية اليمني السابق من انهيار اتفاق السوید، نتیجة لتعنت الميلیشیات الحوثية، ورفضھا لمبدأ الانسحاب من الحدیدة، والقبول بعودة مؤسسات الشرعیة إلیھا.