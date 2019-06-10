صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة



أسيوط- هيثم البدرى

للمرة الثانية على التوالى، وبعد مرور أقل من 10 أيام تنكر موظفو إدارة المتابعة بمديرية الصحة فى زى الجلباب البلدى ليلا، بدعوى أنهم مواطنون عاديون ويذهبون إلى المستشفيات الحكومية، لطلب الخدمات الطبية وكشفوا مخالفات بالجملة.

وشملت لجنة المتابعة كلا من سالم هاشم محمد نائب مدير إدارة المتابعة، ومحمد أحمد محفوظ عضو لجنة المتابعة، وهشام محمد محمود عضو لجنة المتابعة حيث دخلوا إلى عدد من المستشفيات الحكومية، متنكرين فى لبس الجلباب البلدى وقاموا بالمرور على المستشفيات العامة والمركزية بعد منتصف للتأكد من مستوى الخدمه...