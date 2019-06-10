وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي السياسة الاميركية تجاه ايران، بانها خادعة ومرفوضة، مشيراً إلى أن "ايران لا تعير اهمية لمثل هذه التصريحات والتحركات المتعرجة اذ ان ما تراه ايران هو الحد الاقصى من الضغوط والارهاب الاقتصادي الى جانب الحرب النفسية التي اطلقوها ضد ايران".
ولفت إلى "اننا نشهد الان سياسة خادعة متزامنة مع طرح موضوع التفاوض والحد الاقصى من الضغوط الاقتصادية وهو امر مرفوض بالنسبة لايران كدولة مستقلة وقوية وملتزمة بالقانون ونحن نفكر بمثل هذه التصريحات حينما تكون مترافقة مع اجراءات عملية وتغيير في المنهج"، مؤكداً أن "ايران لا تعير اهمية لمثل هذه التصريحات وطلبات التفاوض بشروط او بدون شروط ما لم تؤد عمليا الى خفض آلام ومعاناة الشعب الايراني الناجمة عن الضغوط غير القانونية والممنهجة التي تقوم بها الحكومة الاميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الايرانية: السياسة الاميركية تجاه ايران خادعة ومرفوضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.