الخارجية الايرانية: السياسة الاميركية تجاه ايران خادعة ومرفوضة

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ ال​سياسة​ الاميركية تجاه ايران، بانها خادعة ومرفوضة، مشيراً إلى أن "ايران لا تعير اهمية لمثل هذه التصريحات والتحركات المتعرجة اذ ان ما تراه ايران هو الحد الاقصى من الضغوط و​الارهاب​ الاقتصادي الى جانب الحرب النفسية التي اطلقوها ضد ايران".

ولفت إلى "اننا نشهد الان سياسة خادعة متزامنة مع طرح موضوع التفاوض والحد الاقصى من الضغوط الاقتصادية وهو امر مرفوض بالنسبة لايران كدولة مستقلة وقوية وملتزمة بالقانون ونحن نفكر بمثل هذه التصريحات حينما تكون مترافقة مع اجراءات عملية وتغيير في المنهج"، مؤكداً أن "ايران لا تعير اهمية لمثل هذه التصريحات وطلبات التفاوض بشروط او بدون شروط ما لم تؤد عمليا الى خفض آلام ومعاناة الشعب الايراني الناجمة عن الضغوط غير القانونية والممنهجة التي تقوم بها ​الحكومة الاميركية​".