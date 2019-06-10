بوتين: العالم يمر بمرحلة خطيرة ومن الهام البحث عن حلول بناءة للمشاكل الملحة

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "​العالم​ يمر بمرحلة خطيرة، وأنه من الهام البحث عن بدائل للمواجهة المتزايدة وابتداع حلول بناءة للمشاكل العالمية الملحة"، مشيراً إلى "حقيقة أن موضوع القراءة الخامسة لفكر بريماكوف يغطي مجموعة واسعة من القضايا الموضعية المتعلقة بالمخاطر المتزايدة للأمن والاستقرار الدوليين، وتدهور نظام الحد من الأسلحة ، وأزمة نموذج العولمة الحالي، وإساءة استخدام التدابير الحمائية".

ولفت إلى أنه "وصل العالم بالفعل إلى نقطة خطرة، والعلاقات الدولية آخذة في التقلص. من المهم البحث عن حلول وبدائل حقيقية قابلة للتطبيق للمواجهة المتنامية والدفع الفظ والأناني من جانب بعض البلدان لمصالحها السياسية والاقتصادية وخاصة من خلال العقوبات والحروب التجارية، وهناك حاجة ملحة لحلول بنّاءة للمشاكل الإقليمية والعالمية وأنا متأكد من أن المناقشات ستكون مفيدة للغاية في هذا الصدد".