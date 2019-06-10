الفالح: السعودية تنتظر زيارة الرئيس بوتين في تشرين الاول هذا العام

لفت وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى ان "السعودية تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الاول هذا العام"، مشيراً إلى أنه "يتم حاليا إعداد اتفاق بشأن تسهيل استلام التأشيرات لمواطني الدولتين، للتوقيع عليه خلال هذه الزيارة".
وسبق أن أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة الماضي استمرار التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد دعا بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في تشرين الاول عام 2018.
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