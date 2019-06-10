أوشاكوف: روسيا لاحظت "إيماءات" من الإدارة الأميركية لتحسين العلاقات

أعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ​يوري أوشاكوف​، "أنّنا لاحظنا "إيماءات" من الإدارة الأمريكية لتحسين العلاقات مع ​روسيا​، وسيكون من الجيّد إذا تمّ دعمها بخطوات عمليّة".

ولفت في ندوة "قراءات بريماكوف" الخامسة إلى أنّ "حال العلاقات الروسية- الأميركية الآن معروف للجميع، لكن في الآونة الأخيرة، يمكننا أن نرى بعض الإشارات الأميركية في اتجاه إطلاق حوار في عدد من المجالات، بما فيها الحوار على مستويات عليا"، مركّزًا على أنّ "من المفضّل أن تكون هذه الإشارات مدعومة بإجراءات ملموسة".

وبيّن أوشاكوف أنّ "الجانب الروسي يدرك حقيقة أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ قد دخلت عمليًّا الدورة الانتخابية المقبلة".