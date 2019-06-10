ترامب أشاد بإنجازاته: لو أبرم أوباما الصفقات التي أبرمتها لكانت وسائل الإعلام الفاسدة قد أشادت به

أشاد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بإنجازاته، مشيراً إلى إنه "لو أبرم الرئيس الاميركي السابق ​باراك أوباما​ الصفقات التي أبرمتها، لكانت وسائل الإعلام الفاسدة قد أشادت به ليلا ونهارا"، لافتاً إلى أن "وسائل الإعلام كانت ستطالب بيوم عطلة رسمية، أما معي ورغم سجلنا القياسي في ​الاقتصاد​ وكل ما قمت به، فصفر".

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