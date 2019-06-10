أشار امين سر تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "‏كما اسقط موظّف في الخزينة الاميركية امبراطوريات مافيوية اميركية كبرى ، فلتكن اللجان البرلمانية اللبنانية اليوم هي هذا الموظّف الذي سيُسقط انظومة ​الفساد​ اللبنانية ، قوموا بكل ما تستطيعون لكشف الفساد بدءً من التوظيف غير القانوني المُباشر والمُقنّع ، والتوظيف المحاصصاتي المخّرب .

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كانت هذه تفاصيل خبر كرم: لتكن اللجان الموظّف الذي سيُسقط انظومة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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