السنيورة عرض مع السفير المصري العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، سفير مصر في لبنان نزيه النجاري، وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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