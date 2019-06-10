النشرة: الارتباط الفلسطيني في منطقة صور يسلم مطلوبا لمخابرات الجيش

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أن ​قوات الأمن​ الوطني في ​مخيم البرج الشمالي​ أوقفت م.ح.م. وهو مطلوب في عدة مذكرات توقيف وتم تسليمه إلى الارتباط الفلسطيني وبدوره قام الارتباط الفلسطيني بتسليمه ل​مخابرات الجيش اللبناني​ في منطقة صور.

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