الدفاع المدني: إخماد حريق مولد كهربائي في جدبرا وآخر شب بمحل ألبسة في أنطلياس

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في مولد للتغذية ب​الطاقة الكهربائية​ في جدبرا - ​البترون​".

وبيّنت أنّ "العناصر أخموا أيضًا حريقًا شبّ داخل محل ألبسة في ​أنطلياس​ - ​المتن​، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في المطل الازرق- ​زغرتا​".