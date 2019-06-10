شدّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​إدي معلوف​، على أنّ "منذ فترة ونحن نصرخ ومشكورة ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ على إقفال المحال غير الشرعية". ووجّه خلال متابعته إقفال الوزارة لمتاجر غير شرعية في ​الجديدة​، نداءً إلى اللبنانيين الّذين يستفيدون من العمالة الأجنبية في لبنان، قائلًا: "متل يلّي عم يلحس المبرد"، وفي النهاية لسانه سيتضرّر". وأوضح أنّ "هؤلاء اللبنانيين ربّما يشكّلون 5 أو 10 بالمئة من المواطنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلوف للمواطنين الذين يستفيدون من العمالة الأجنبية بلبنان: "متل يلي عم يلحس المبرد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.