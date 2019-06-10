قائمقام حاصبيا عرض مع قائد القطاع الشرقي لليونيفل قضايا المنطقة

أكد قائمقام ​حاصبيا​ ​أحمد الكريدي​، خلال استقباله الجنرال الإسباني رافائيل مارتينا في زيارة تعارف بمناسبة توليه منصب قائد القطاع الشرقي لليونيفل، "العلاقات المتينة ما بين أبناء المنطقة و​قوات اليونيفيل​". كما عرض الجانبان الشؤون والقضايا التي تهم المنطقة.

بدوره أبدى الجنرال مارتينز حرصه على "استمرارية العلاقات الوطيدة مع السكان المحليين في منطقة عمل هذه القوات وكذلك مع السلطات المحلية وخاصة ​الجيش اللبناني​ لما فيه خير امن واستقرار المنطقة".