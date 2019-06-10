قائمقام حاصبيا عرض مع قائد القطاع الشرقي لليونيفل قضايا المنطقة

أكد قائمقام حاصبيا أحمد الكريدي، خلال استقباله الجنرال الإسباني رافائيل مارتينا في زيارة تعارف بمناسبة توليه منصب قائد القطاع الشرقي لليونيفل، "العلاقات المتينة ما بين أبناء المنطقة وقوات اليونيفيل". كما عرض الجانبان الشؤون والقضايا التي تهم المنطقة.
بدوره أبدى الجنرال مارتينز حرصه على "استمرارية العلاقات الوطيدة مع السكان المحليين في منطقة عمل هذه القوات وكذلك مع السلطات المحلية وخاصة الجيش اللبناني لما فيه خير امن واستقرار المنطقة".
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