وزارة الصناعة أقفلت مطحنة غير مرخصة في بر الياس

أعلنت ​وزارة الصناعة​ عن "إقفال مطحنة للبرغل عائدة للسيد يوسف حسن العلي الحاج في منطقة ​بر الياس​ العقارية - قضاء زحلة، وذلك بعدما تبين أنها تعمل من دون ترخيص قانوني".

وفي بيان لها ذكرت الوزارة أصحاب المؤسسات الصناعية الذين يعملون بشكل غير قانوني بوجوب التقدم إلى الوزارة وتقديم طلبات ترخيص لتشريع أعمالهم وتفادي إقفال مؤسساتهم.