كاريتاس: لا علاقة لنا بأي من مخيمات النازحين السوريين في لبنان

أعلنت "كاريتاس لبنان"، في بيان، أنه "توضيحا لما يشاع عن مخيم النازحين السوريين في منطقة دير الأحمر تحت اسم "مخيم كاريتاس"، يهمنا التأكيد أن لا علاقة للمخيم برابطة كاريتاس لبنان، بل إن سكان المنطقة يطلقون عليه هذا الإسم نظرا لتواجده قرب مصنع غذائي تابع للرابطة في دير الأحمر".
وأكدت أن لا علاقة لكاريتاس بأي من مخيمات النازحين السوريين في لبنان، وتحديدا المخيم الذي احترقت ثلاث خيم منه منذ بضعة أيام".
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