الحاج حسن: شقير قرر الغاء كل تأثير سياسي كان حاصلا على الانفاق لدى تاتش وألفا

لفت رئيس ​لجنة الإعلام والإتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​ إلى أنه "عقدت ​لجنة الاعلام والاتصالات​ جلستها الاسبوعية واجتمعت مع وزير الاتصالات ​محمد شقير​ ومدير عام ​شركة الفا​ لدراسة موازنة شركة "الفا" من العام 2010 حتى 2018 وجرى نقاش مستفيض بجلسة اولى ستتبعها جلسات"، مشيراً إلى ان "الاسبوع المقبل سنبدأ بنقاش موازنة اوجيرو".

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، أشار الحاج حسن إلى أنه "في أجواء نقاش ​الموازنة​ كان واضحاً أن ​الدولة​ تبحث عن موارد وعن خفض للعجز بالنسبة للناتج وفي ​قطاع الاتصالات​ ناقشنا "ألفا" و"تاتش" وشقير بجو ايجابي قرر الغاء كل تأثير سياسي كان حاصلاً في الماضي على الانفاق لدى شركتي "تاتش" و"ألفا"، لافتاً إلى أن "هدفنا تحقيق الخدمة الأفضل والسعر الأدنى وللدولة العائدات الأكبر لذلك دخلنا في نقاش حول شركات الاتصالات".

وأضاف: "بموضوع الـ"Vas" أي الخدمات ذات القيمة المضافة تُرفع حصة الدولة إلى 50 في المئة ويجب أن تكون الخدمات خالية من الحصرية والتنفيعات السياسية"، مشيراً إلى أن "التوفير الذي يمكن ان يحصل يبلغ عشرات ملايين الدولارات والاجراءات ستصب بمصلحة تأمين موارد التوفير من دون تحميل المواطينن اي "قرش" اضافي على الخدمة ومن دون المس بنوعية الخدمة"، لافتاً إلى "اننا سنكمل سنكمل بهذا المسار الاسبوع المقبل وسنفتح ملف "أوجيرو" في جلسة اللجنة الاثنين المقبل".