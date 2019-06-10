الرئيس عون عرض مع وفد منظمة "أميركان تاسك فورس فور ليبانون" لعلاقات لبنان وأميركا

عرض رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، مع وفد منظمة "اميركان ​تاسك فورس​ فور ليبانون"، للعلاقات بين ​لبنان​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ ودور المنظمة في مساعدة لبنان ودعم مواقفه.

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