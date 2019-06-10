لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي بعد لقائه وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن الى أنه "اوجعنا ما حصل مع شعبنا في طرابلس خصوصا لما عانيناه في الضاحية من الارهاب"، مؤكدا "الوقوف الى جانب الجيش اللبناني والقوى الامنية في مواجهة الارهاب كي لا تحصل مثل هذه الجريمة من جديد".
وأشار قماطي الى "أننا بحثنا في الجانب الامني في الضاحية وفي حاجتنا الى مزيد من السيطرة والاحكام الامني والتنموي في المنطقة من مفرزات سير وطوارئ"، مشددا على "أننا أكثر الجادين في أن تكون الدولة حاضرة في الضاحية الجنوبية في كل الامور الامنية ودعم البلديات"، مبينا أن الحسن كانت متفهمة جدا.
كانت هذه تفاصيل خبر قماطي: نحن اكثر الجادين في أن تكون الدولة حاضرة في الضاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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