صحيفة إيرانية: زكا سيصل إلى لبنان خلال 24 ساعة والسيد نصر الله توسط له

ذكرت صحيفة "صبح نو" الإيرانية بأن "​نزار زكا​ سيصل إلى ​بيروت​ خلال 24 ساعة، وأن الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ هو من أقنع الإيرانيين بالإفراج عنه"، كاشفةً أن "السيد نصر الله كان له تأثير كبير في إقناع المسؤولين الإيرانيين باتخاذ قرار الإفراج عن زكا".

ويحمل زكا الجنسيتين اللبنانية والأميركية، وعمل خبيرا في تكنولوجيا المعلومات أثناء إقامته في الولايات المتحدة، لكنه اختفى في إيران منذ 18 أيلول 2015، ثم تبين لاحقا اعتقاله هناك بتهمة أمنية وحكم عليه بها بالسجن 15 سنة.

تجدر الإشارة إلى أن زكا، كان قد تقدم بترشحه للانتخابات الفرعية في مدينة طرابلس التي جرت في نيسان الفائت، وقال في رسالة وجهها إلى اللبنانيين إن "لبنان تخلى عنه وتآمر عليه وتركه مخطوفا في أحد أبشع المعتقلات في العالم".