مصرع 9 عمال بانفجار منجم فحم في الصين

لقي 9 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 10 آخرون بانفجار داخل منجم صغير للفحم في منطقة لونغجيابو بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.
وذكرت السلطات المحلية أن الانفجار وقع الساعة 8:00 مساء الأحد، في منجم تديره شركة بمدينة لونغجيابو لتعدين الفحم، مشيرة إلى أنه تسبب في هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، مبينة أن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية، حيث تم إرسال فرق عمل للمساعدة في أعمال الإنقاذ، فيما نقل العمال المصابون العلاج في مستشفى قريب إذ أن إصاباتهم غير خطرة.
ولم تعلق الشركة التي تدير المنجم على الحادث بعد.
المصدر: "شينخوا"
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