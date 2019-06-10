شكرا لقرائتكم خبر عن أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، الضوء على تنظيم عدد من الأتراك وقفة احتجاجية أمام المقر العام لقنوات "cnn" فى مدينة أنتلانتا الأمريكية لحثها على سحب ترخيص قناة cnn turk" بسبب انحيازها الكامل لحكومة أردوغان وتعمدها نشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الأوضاع فى تركيا.

يقول ممثل حزب الشعب الجمهوري المعارض في الولايات المتحدة الأمريكية يورتاير أوزجان ، إن عددا من الأتراك سينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر القناة الأمريكية اعتراضا منهم على سياسات سى ان ان تركيا ، مطالبين بسحب ترخيصها داخل الأراضى التركية.

وأضاف أوزجان أنه تم تقديم شكوتين كتابيتين خلال شهر مارس الماضى، لسحب ترخيص القناة لكن من الواضح أن سي إن إن تركيا لا تعلم شيئا عن الصحافة ، لافتا إلى أن القناة تنحاز بشكل كامل لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تغطياتها الإخبارية وبرامجها.